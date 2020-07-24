أمير تبوك يهنّئ وليَّ العهد بنجاح العملية التي أُجريت لخادم الحرمين الشريفين

دعا الله أن يمتّعه بموفور الصحة والعافية

رفع الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.

وقال: "يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم باسمي وبالأصالة عن أهالي منطقة تبوك؛ أسمى آيات التهاني وصادق الدعوات بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، مبتهلين للمولى عز وجل بالحمد والشكر بأن منّ على سيدي خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- بنجاح هذه العملية، وأن يمتّعه بموفور الصحة والعافية، وأن يمدّ في عمره ويديمه ذخرًا لبلادنا والأمتين العربية والإسلامية".

وسأل أمير تبوك، المولى القدير أن يحفظ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وأن يمدّه بعونه وتوفيقه سندًا وعضدًا لخادم الحرمين الشريفين لخدمة الدين، ورفعة وعز والوطن.