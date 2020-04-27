الولايات المتحدة: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 928610 والوفيات 52459

أظهر آخر الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 928,610 إصابات حتى الآن.

وبلغ عدد الوفيات - حسب الإحصائيات - نتيجة الفيروس 52,459 حالة وفاة.

الولايات المتحدة فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة فيروس كورونا الجديد

0

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441 10:21 AM

الولايات المتحدة: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 928610 والوفيات 52459

وكالة الأنباء السعودية (واس)

واشنطن

0 1,510

أظهر آخر الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 928,610 إصابات حتى الآن.

وبلغ عدد الوفيات - حسب الإحصائيات - نتيجة الفيروس 52,459 حالة وفاة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

الولايات المتحدة فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020