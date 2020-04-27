الولايات المتحدة: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 928610 والوفيات 52459

أظهر آخر الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 928,610 إصابات حتى الآن.

وبلغ عدد الوفيات - حسب الإحصائيات - نتيجة الفيروس 52,459 حالة وفاة.