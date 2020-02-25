خان وطنه وأمانته وتخابر مع إيران .. "الجزائية" تحكم بقتل سعودي تعزيراً

المحكمة أدانت أيضاً 7 متهمين سعوديين بالسجن مدداً متفاوتة بلغ مجموعها 58

أصدرت المحكمة الجزائية، اليوم، حكماً بالقتل تعزيراً على متهم سعودي ثبتت إدانته بخيانته لوطنه وأمانته وتخابره مع #إيران.

ووفق قناة "الإخبارية"، أصدرت المحكمة حكماً أيضاً على 7 متهمين سعوديين بالسجن مدداً متفاوتة بلغ مجموعها 58، وذلك لارتباطهم وتعاونهم مع أشخاص يعملون في سفارة #إيران.