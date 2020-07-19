"رويترز": وفيات "كورونا" في أمريكا تجاوزت 140 ألفاً

فقدان نحو 5 آلاف شخص أسبوعياً بسبب الوباء

أفاد إحصاء لـ"رويترز" نُشر اليوم (الأحد)، بأن عدد حالات الوفاة في الولايات المتحدة جراء فيروس كورونا المستجد تجاوز 140 ألف حالة أمس، مع استمرار ارتفاع عدد حالات الإصابة في 42 ولاية من الولايات الخمسين خلال الأسبوعين المنصرمين.

وأضاف الإحصاء أن الولايات المتحدة شهدت منذ أواخر يونيو (حزيران) ارتفاعاً من جديد في حالات الإصابة، والآن، وبعد ستة أسابيع بدأت حالات الوفاة في الارتفاع.

وتفقد الولايات المتحدة نحو خمسة آلاف شخص بسبب الفيروس أسبوعياً، وعلى العكس سجلت كندا المجاورة 8.800 حالة وفاة في المجمل منذ بدء الجائحة.

وتسجل الولايات المتحدة خلال أسبوع واحد فقط عددًا من حالات الوفاة مثل الذي سجلته السويد منذ بدء الجائحة في وقت سابق من هذا العام، وبلغ 5.600.