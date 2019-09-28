#الشورى يناقش توصية تطالب التجارة بتعزيز دور المستهلك في الرقابة

خلال جلسة الاثنين القادم التي تتضمن التصويت على توصيات اللجنة الأمنية

يناقش مجلس #الشورى بعد غد الاثنين توصية تطالب وزارة التجارة والاستثمار بتعزيز دور المستهلك في الرقابة؛ من خلال استخدام التطبيقات التقنيّة الحديثة على مختلف المنشآت والأنشطة التجارية.



ويصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة والخمسين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي يعقدها الاثنين القادم، على عدد من توصيات اللجنة الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1439/ 1440هـ، وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير.



كما يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1438/ 1439هـ، بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير.



ومن أبرز تلك التوصيات: مطالبة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بالإسراع في وضع الآلية المناسبة لحساب تعريفة الطاقة المصدرة للشركة من استخدام الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة.



ويناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن تعديل الفقرة (1) من المادة (الثامنة) من لائحة المحافظة على الذوق العام.



كما يناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار للعام المالي 1439/ 1440هـ.



وتطالب اللجنة في أبرز توصياتها التي رفعتها إلى المجلس وزارة التجارة والاستثمار بتعزيز دور المستهلك في الرقابة؛ من خلال استخدام التطبيقات التقنيّة الحديثة على مختلف المنشآت والأنشطة التجارية، ودراسة فعالية وكفاءة تطبيق نظام مكافحة الغش التجاري، وعدم وجود شركات في بعض مناطق المملكة.



ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة: تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1439/ 1440هـ، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع تعديل نظام النقل بالخطوط الحديدية، وتقرير اللجنة الخاصة بشأن مقترح تعديل الفقرة (1) من المادة الرابعة والعشرين، والفقرة (2) من المادة الثانية والأربعين من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24/ 5/ 1433هـ والمقدم من عضو المجلس الدكتور محمد الجرباء استنادًا إلى المادة (23) من نظام المجلس.