"تعليم القصيم": الإعلان المبكر للدراسة الحضورية يتيح فرصة للاستعداد النفسي

قالت: الفِرَق الميدانية واصلت أعمال الصيانة والتجهيز لمدارس البنين والبنات

أكدت إدارة تعليم القصيم، أن الإعلان المبكر للدراسة الحضورية للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، يتيح فرصة أكبر للاستعداد النفسي والتهيئة لعودة آمنة.

وكشفت الإدارة أنه تفعيلًا لقرار العودة الحضورية للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال؛ واصلت الفِرَق الميدانية في #تعليم_القصيم أعمال الصيانة والتجهيز لمدارس البنين والبنات.

وكانت وزارتا التعليم والصحة، قد أعلنتا في بيان مشترك، أنه تأكيدًا على استمرار تكامل الجهود بين الوزارتين وهيئة الصحة العامة "وقاية" في تطبيق البروتوكولات والإجراءات الاحترازية للعودة الحضورية الآمنة لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية، ونتيجة لما تَحقق من نجاح في عملية التطبيق، وجهود المملكة في الوصول إلى الحصانة المجتمعية العالية؛ تَقرر استئناف الدراسة الحضورية للطلاب والطالبات في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال ممن هم أقل من 12 عامًا في المدارس الحكومية والأهلية والعالمية والأجنبية، من يوم الأحد 20/ 6/ 1443هـ، الموافق 23 يناير 2022م، مع استمرار التعليم عن بُعد من خلال مختلف المنصات للطلبة الذين يتعذر حضورهم لأسباب صحية.

ولفت البيان إلى أن وزارة التعليم تتابع سير العملية التعليمية في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال وفق النماذج التشغيلية المرنة للعودة، والالتزام بتطبيق البروتوكولات والإجراءات الصحية المعتمدة من هيئة الصحة العامة "وقاية"، مع التأكيد على جاهزية جميع المدارس في تطبيق تلك البروتوكولات والإجراءات.