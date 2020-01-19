بشكل تجريبي .. صافرات الإنذار تدوي بالدمام الأربعاء المقبل

في الساعة الواحدة ظهراً للتأكّد من كفاءة الأنظمة

تنفّذ المديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، تجربة إطلاق صافرات الإنذار في مدينة الدمام، يوم الأربعاء المقبل، في الساعة الواحدة ظهراً.

وأوضحت المديرية أنها ستنفّذ تجارب مماثلة في مدن المنطقة الشرقية ومحافظاتها في وقتٍ لاحقٍ؛ بهدف التأكّد من كفاءة أنظمة صافرات الإنذار وجاهزيتها.

الدفاع المدني الدمام صافرات الإنذار

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19 يناير 2020 - 24 جمادى الأول 1441 10:11 AM

في الساعة الواحدة ظهراً للتأكّد من كفاءة الأنظمة

بشكل تجريبي .. صافرات الإنذار تدوي بالدمام الأربعاء المقبل

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الدمام

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تنفّذ المديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، تجربة إطلاق صافرات الإنذار في مدينة الدمام، يوم الأربعاء المقبل، في الساعة الواحدة ظهراً.

وأوضحت المديرية أنها ستنفّذ تجارب مماثلة في مدن المنطقة الشرقية ومحافظاتها في وقتٍ لاحقٍ؛ بهدف التأكّد من كفاءة أنظمة صافرات الإنذار وجاهزيتها.

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