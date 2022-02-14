"الصحة": تسجيل 2227 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 3469 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 14 فبراير 2022، تسجيل 2227 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 730614 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 3469 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 695470 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8974 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 1016 حالة.