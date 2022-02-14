"الصحة": تسجيل 2227 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 3469 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 14 فبراير 2022، تسجيل 2227 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 730614 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 3469 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 695470 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8974 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 1016 حالة.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

1

14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443 12:03 PM

"الصحة": تسجيل 2227 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 3469 خلال الـ24 ساعة الماضية

عبدالله البرقاوي

الرياض

1 2,540

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 14 فبراير 2022، تسجيل 2227 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 730614 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 3469 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 695470 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8974 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 1016 حالة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022