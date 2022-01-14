





0

في الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

الشباب ينشد نقاط الاتفاق .. والاتحاد يخشى انتفاضة الرائد

111

تستكمل اليوم الجمعة، منافسات الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بثلاث مواجهات مرتقبة.



الرائد - الاتحاد

على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، يحل الاتحاد (المتصدر- 35 نقطة) ضيفاً ثقيلاً على نظيره الرائد (السادس - 24 نقطة) .



الاتحاد يخوض اللقاء وهدفه العودة لأرضه بالنقاط الثلاث التي توسع الفارق مع مطارديه، كما أن المغربي "عبد الرزاق حمدالله" سيكون ورقة رابحة لمدرب الفريق " كونترا" في هذه المواجهة .



في المقابل يأمل الرائد الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تقربه أكثر من مربع الكبار .



أبها - الباطن

يستضيف أبها (الثامن - 19 نقطة) نظيره الباطن (الخامس عشر - 15 نقطة) وذلك على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها .



لقاء صعب بالنسبة للباطن، والذي يبحث عن النقاط الثلاث التي تبعده عن مراكز الخطر .



الاتفاق - الشباب

على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، يحل الشباب (الثاني - 32 نقطة) ضيفاً على نظيره الاتفاق (العاشر - 18 نقطة) .



الاتفاق يواجه ضيفه بعاملي الأرض والجمهور، كما يبحث عن نقاط اللقاء من أجل الاقتراب أكثر من مناطق الدفء والأمان .



في المقابل يأمل رفاق "بانيغا " العودة لسكة الانتصارات ،وتحقيق النقاط الثلاث التي تبقيه في دائرة المنافسة نحو الصدارة .