الشباب ينشد نقاط الاتفاق .. والاتحاد يخشى انتفاضة الرائد

تستكمل اليوم الجمعة، منافسات الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بثلاث مواجهات مرتقبة.
الرائد - الاتحاد
على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، يحل الاتحاد (المتصدر- 35 نقطة) ضيفاً ثقيلاً على نظيره الرائد (السادس - 24 نقطة) .
الاتحاد يخوض اللقاء وهدفه العودة لأرضه بالنقاط الثلاث التي توسع الفارق مع مطارديه، كما أن المغربي "عبد الرزاق حمدالله" سيكون ورقة رابحة لمدرب الفريق " كونترا" في هذه المواجهة .
في المقابل يأمل الرائد الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تقربه أكثر من مربع الكبار .
أبها - الباطن
يستضيف أبها (الثامن - 19 نقطة) نظيره الباطن (الخامس عشر - 15 نقطة) وذلك على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها .
لقاء صعب بالنسبة للباطن، والذي يبحث عن النقاط الثلاث التي تبعده عن مراكز الخطر .
الاتفاق - الشباب
على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، يحل الشباب (الثاني - 32 نقطة) ضيفاً على نظيره الاتفاق (العاشر - 18 نقطة) .
الاتفاق يواجه ضيفه بعاملي الأرض والجمهور، كما يبحث عن نقاط اللقاء من أجل الاقتراب أكثر من مناطق الدفء والأمان .
في المقابل يأمل رفاق "بانيغا " العودة لسكة الانتصارات ،وتحقيق النقاط الثلاث التي تبقيه في دائرة المنافسة نحو الصدارة .
في الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
تستكمل اليوم الجمعة، منافسات الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بثلاث مواجهات مرتقبة.
الرائد - الاتحاد
على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، يحل الاتحاد (المتصدر- 35 نقطة) ضيفاً ثقيلاً على نظيره الرائد (السادس - 24 نقطة) .
الاتحاد يخوض اللقاء وهدفه العودة لأرضه بالنقاط الثلاث التي توسع الفارق مع مطارديه، كما أن المغربي "عبد الرزاق حمدالله" سيكون ورقة رابحة لمدرب الفريق " كونترا" في هذه المواجهة .
في المقابل يأمل الرائد الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تقربه أكثر من مربع الكبار .
أبها - الباطن
يستضيف أبها (الثامن - 19 نقطة) نظيره الباطن (الخامس عشر - 15 نقطة) وذلك على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها .
لقاء صعب بالنسبة للباطن، والذي يبحث عن النقاط الثلاث التي تبعده عن مراكز الخطر .
الاتفاق - الشباب
على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، يحل الشباب (الثاني - 32 نقطة) ضيفاً على نظيره الاتفاق (العاشر - 18 نقطة) .
الاتفاق يواجه ضيفه بعاملي الأرض والجمهور، كما يبحث عن نقاط اللقاء من أجل الاقتراب أكثر من مناطق الدفء والأمان .
في المقابل يأمل رفاق "بانيغا " العودة لسكة الانتصارات ،وتحقيق النقاط الثلاث التي تبقيه في دائرة المنافسة نحو الصدارة .