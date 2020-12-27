480 متسابقًا يتنافسون للظفر بـ31 جائزة في "بصمة أمير حائل"

يقام مساء اليوم.. ويشمل فروع الجائزة الخمسة

تتجه أنظار المواطنين في حائل مساء اليوم الأحد، إلى فندق ميلينيوم حائل، حيث الإعلان عن قرابة 31 فائزاً، من بينهم خمسة وزراء على الأقل، بجائزة الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير ‏منطقة حائل "بصمة" في عامها الثالث.

وسيرعى أمير منطقة حائل مساء اليوم، حفل الجائزة لإعلان أسماء الفائزين بالجائزة في فروعها الخمسة: "أداء"، و"تميز"، و"عطاء"، و"مبادرة"، و"إبداع"، وذلك بحضور ضيوف منطقة حائل من الوزارات المختلفة ممثلين في: وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، والمهندس إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السلطان المستشار بالديوان الملكي عضو مجلس أمناء الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل، ومساعد وزير الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والتطوير الدكتور غانم بن الحميدي المحمدي، ونائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية ماجد بن عبدالرحيم الغانمي، ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، ومدير عام قناة الإخبارية ومسؤول الشؤون الإخبارية في التلفزيون والإذاعة في هيئة الإذاعة والتلفزيون فارس بن حزام، وعدد من المسؤولين في منطقة حائل.

وقال محمد سعود الزويد مدير جائزة "بصمة": إن "الجائزة جاءت مبادرة من أمير منطقة حائل لتشجيع الجهات الحكومية والخاصة والأفراد بمنطقة حائل، على بذل المزيد من الجهود لتطوير وتنمية المنطقة في مختلف المجالات التي توفر العيش الرغيد للمواطن الكريم".

وأضاف: "خصص أمير منطقة حائل فرع الإبداع كأحد فروع الجائزة للمشاريع النوعية التي يقدمها أبناء وبنات المنطقة".

وعن مراحل الجائزة التي تمر بها منذ تقديم المتقدم طلبه عبر منصة الجائزة على الإنترنت وانتهاء بترشيحه للجائزة، أشار "الزويد" إلى أن الطلب يمر بمرحلة التحقق ومن ثم التدقيق ومن ثم عرض الأسماء المشاركة بعد تدقيقها على راعي الجائزة أمير منطقة حائل، ثم تتلوها مرحلة المسح الأمني لأصحاب المشاركات المرشحة، ثم إرسال الأسماء المرشحة للجهات المعنية المختصة في المشاركة لاختيار أحد المرشحين للترشح للفوز بالجائزة.

وذكر "الزويد" أن عدد المتنافسين على الفوز بالجائزة بلغ 480 متنافساً، أكبرهم سِنًّا سبعيني وأصغرهم ثماني سنوات.

يذكر أن الجائزة تشمل خمسة فروع؛ هي: "أداء" وتمنح للمؤسسات ‏الحكومية والأهلية والخاصة نظير جهودهم في تنفيذ ومتابعة مشروعات وبرامج ‏المنطقة بجودة وإتقان، وتمنح جائزة فرع "تميز" للأفراد العاملين بالقطاعات ‏الحكومية والأهلية والخاصة، نظير ما قاموا به من جهد شخصي لإنجاز المشروعات ‏وتذليل الصعوبات، وتفعيل دور منسوبيهم وإيجاد المناخ الإيجابي، وجائزة "عطاء" ‏وتمنح للقطاعات والأفراد الذين لهم إسهامات فاعلة في المجال الخيري والتطوعي ‏بالمنطقة.

وخصصت جائزة "مبادرة" للقطاعات والأفراد للمبادرات ‏الاستراتيجية ذات الأثر الدائم والمستمر على المجتمع، أما جائزة "إبداع" فستمنح للأفراد المبدعين في شتى المجالات الفكرية والتعليمية والثقافية والاجتماعية ‏والرياضية والفنية وريادة الأعمال.