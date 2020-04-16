البحرية الأمريكية: تصرفات زوارق إيران بالمياه الدولية خطيرة ومستفزة

قالت إنها اقتربت لمسافة 10 ياردات من سفينة لخفر السواحل الأميركي

أعلنت البحرية الأميركية في بيان، ليل الأربعاء، أن تصرفات الزوارق الإيرانية في المياه الدولية بشمال الخليج العربي "خطيرة واستفزازية"، حسب موقع قناة العربية.

وتفصيلاً، ذكر البيان الصادر من الجيش الأميركي أن 11 زورقاً تابعاً للحرس الثوري الإيراني قاموا بعمليات "اقتراب ومضايقة خطيرة" لسفن البحرية الأميركية في الخليج.

وكشف البيان أن "الزوارق الإيرانية اقتربت لمسافة 10 ياردات من سفينة تابعة لخفر السواحل الأميركي".

وشهدت الأعوام الماضية تكراراً لسيناريو اقتراب زوارق إيرانية مسلحة من سفن حربية أميركية في الخليج في ظل تصاعد للتوتر بين واشنطن وطهران.

وقتلت الولايات المتحدة، الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحري الثوري الإيراني، بطائرة مسيرة خارج مطار بغداد يوم 3 يناير/كانون الثاني.

وفي مطلع الشهر الحالي، اعتبر النائب الإيراني، حشمت الله فلاحت بيشه، أن إيران وأميركا تقتربان من الحرب بشكل غير عادي، حيث تبادلت طهران وواشنطن التحذيرات حول احتمال اندلاع مواجهة بين القوات الأميركية والميليشيات التابعة لإيران في العراق.

وكانت أنباء عن تحركات للقوات الأميركية من أجل مواجهة تلك الميليشيات قد دفعت بالخارجية الإيرانية إلى إصدار بيان ذكرت فيه أن تلك التحركات تؤدي إلى "عدم استقرار كارثي" في المنطقة.

ونقلت الولايات المتحدة مؤخراً جزءاً من قواتها من بعض القواعد العسكرية العراقية وزادت عدد أنظمة باتريوت المضادة للدفاع الجوي، فيما أكدت مصادر أميركية خلال الأيام الأخيرة أن البنتاجون يخطط للانتقام المحتمل من الميليشيات العراقية المتحالفة مع النظام الإيراني، وخاصة ميليشيات "كتائب حزب الله العراقي"، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".

