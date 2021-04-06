"تعليم ينبع" تعلن عن موعد التسجيل لمرحلة رياض الأطفال للعام القادم

يستمر خلال العام الدراسي عبر رابط التسجيل لولي الأمر بنظام "نور"

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة ينبع عن موعد التسجيل لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي القادم 1442/ 1443هـ، والذي يبدأ من تاريخ 25/ 8/ 1442هـ ويستمر خلال العام الدراسي من خلال رابط التسجيل لولي الأمر بنظام نور.

وحددت إدارة التعليم أعمار الأطفال المستحقين للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي القادم بمستويات عدة، المستوى الأول "الروضات الأهلية والعالمية فقط" من مواليد 23/ 1/ 1439هـ وحتى 22/ 1/ 1440هـ، المستوى الثاني من 23/ 1/ 1438هـ وحتى 22/ 1/ 1439هـ، المستوى الثالث من 23/ 1/ 1437هـ وحتى 22/ 1/ 1438هـ.

وأوضحت الإدارة، أن أولوية القبول لمن يسجل أولاً من الأطفال السعوديين وغير السعوديين من أم سعودية والمتقدمين للمستوى الثالث.

وسيتم قبول الأطفال في المستوى الثاني، في حال توافر شواغر، بعد الانتهاء من قبول جميع المتقدمين بطلبات تسجيل بالمستوى الثالث حتى تاريخ 7/ 1/ 1443هـ.