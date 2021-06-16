"آل حبشان" يحصل على الدكتوراه في السياسة الشرعية

حصل عبد الله بن راشد آل حبشان على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز في السياسة الشرعية، مع التوصية بطباعتها من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

رسالة الدكتوراه جاءت بعنوان "أحكام حالة الطوارئ في النظام السعودي.. دراسة تحليلية مقارنة".

"سبق" تبارك للدكتور "عبد الله" حصوله على درجة الدكتوراه، وتتمنى له التوفيق في خدمة دينه ومليكه ووطنه.