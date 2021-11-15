"الحجرف": تفعيل القيادة العسكرية الموحدة من الإنجازات العسكرية الخليجية المشتركة

جاء ذلك خلال لقائه قائد القيادة العسكرية الموحدة الفريق الركن عيد بن عواض الشلوي

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أن تفعيل عمل القيادة العسكرية الموحدة يُعد من الإنجازات والمكتسبات العسكرية الخليجية المشتركة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم في مكتبه بالرياض، قائد القيادة العسكرية الموحدة الفريق الركن عيد بن عواض الشلوي.

وأشاد الأمين العام بالجهود المبذولة من قِبَل القيادة الموحدة، التي جرى إنشاؤها من لدن قادة دول مجلس التعاون؛ إدراكًا لمسؤولية القوات المسلحة في تأمين الأمن والاستقرار والسلامة والاستقلال لدول المجلس.

وشَهِد اللقاءُ بحثَ عدد من الموضوعات التي من شأنها تعزيز المصالح والتطلعات العسكرية بين القوات المسلحة في دول مجلس التعاون، تحقيقًا لمتطلبات منظومة التعاون الخليجي المشترك في المجالات العسكرية.