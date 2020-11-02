صندوق الاستثمارات يحذّر مجدداً من حسابات تنتحل اسمه للاحتيال

أكّد اليوم أنه لا يقدم أيّ خدمات مالية أو استثمارية مباشرة للأفراد

حذّر صندوق الاستثمارات العامة، مجدداً من أيّ مواقع أو حسابات تواصل تنتحل اسم الصندوق بهدف الاحتيال المالي.

وأكّد "الصندوق" اليوم، أنه لا يقدم أيّ خدمات مالية أو استثمارية مباشرة للأفراد.

وشدّد على ضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية فقط.

صندوق الاستثمارات العامة

5

02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442 12:48 PM

أكّد اليوم أنه لا يقدم أيّ خدمات مالية أو استثمارية مباشرة للأفراد

صندوق الاستثمارات يحذّر مجدداً من حسابات تنتحل اسمه للاحتيال

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 619

حذّر صندوق الاستثمارات العامة، مجدداً من أيّ مواقع أو حسابات تواصل تنتحل اسم الصندوق بهدف الاحتيال المالي.

وأكّد "الصندوق" اليوم، أنه لا يقدم أيّ خدمات مالية أو استثمارية مباشرة للأفراد.

وشدّد على ضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية فقط.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

صندوق الاستثمارات العامة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020