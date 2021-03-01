يوم ماطر في جازان.. و"الوطني للأرصاد" ينبّه

مصحوبة بنشاط في الرياح تؤدي إلى تدنٍ للرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل محافظات: الحرث، والداير بني مالك، وفيفا، وهروب، إضافةً إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

المركز الوطني للأرصاد سحب رعدية

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01 مارس 2021 - 17 رجب 1442 12:38 PM

مصحوبة بنشاط في الرياح تؤدي إلى تدنٍ للرؤية

يوم ماطر في جازان.. و"الوطني للأرصاد" ينبّه

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل محافظات: الحرث، والداير بني مالك، وفيفا، وهروب، إضافةً إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

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