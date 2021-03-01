يوم ماطر في جازان.. و"الوطني للأرصاد" ينبّه

مصحوبة بنشاط في الرياح تؤدي إلى تدنٍ للرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل محافظات: الحرث، والداير بني مالك، وفيفا، وهروب، إضافةً إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.