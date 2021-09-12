الموافقة على إنشاء حرم لجامعة أريزونا الأمريكية بجامعة الأمير محمد بن فهد

ليمكن الطلاب من الجامعة أو خارجها بدراسة الماجستير في تخصصات الإدارة الهندسية

أوشكت جامعة الأمير محمد بن فهد بالاتفاق مع جامعة أريزونا الحكومية الأمريكية، على إنشاء حرم جامعي مصغر للجامعة الأمريكية بمقر الجامعة بالخبر Micro – campus حيث تمت موافقة مجلس أمناء الجامعة على ذلك.

ووفق هذه الشراكة سيتمكن الطلاب سواء من الجامعة أو خارجها بدراسة الماجستير في تخصصات الإدارة الهندسية، كخطوة أولى ومن ثم طرح برنامج الماجستير في الابتكار والاستدامة وريادة الأعمال.

ويمكن للطلاب الاستفادة من هذه البرامج بالحصول على شهادتين معتمدتين من جامعة أريزونا وجامعة الأمير محمد بن فهد، بعد الانتهاء من الدراسة على نظام التوأمة في التعليم، علماً بأن جامعة أريزونا هي جامعة رائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، وصُنفت ضمن أفضل الجامعات في الولايات المتحدة حسب التصنيفات المعتمدة عالمياً وخاصة في مجال الهندسة، بالإضافة إلى طرح هذا البرنامج أو برامج مستقبلية أخرى سيلعب الحرم الجامعي المصغر لجامعة أريزونا دوراً في تطوير البحث العلمي وكذلك تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بين الجامعتين، كما ستعمل الجامعة مع جامعة أريزونا على وضع الخطوط العريضة للبرامج والخطط الدراسية، إضافة إلى متابعة ذلك وفق المستجدات والمتطلبات الجديدة على أساس استراتيجية عملية تطوير المناهج بما يتناسب مع هذه المعطيات.

وسيتم الانتهاء من توقيع الاتفاقية بعد إتمام كافة متطلبات الجهات ذات العلاقة في ظل التوجيهات الجديدة للتعليم العالي في المملكة حيال إيجاد شراكات عالمية مع الجامعات والمؤسسات التعليمية.

وتعد جامعة أريزونا إحدى الجامعات المهتمة بالشراكات الأجنبية ولها تجارب متعددة، إذ يوجد للجامعة حرم جامعي مصغر في الصين وإندونيسيا، حيث أثبتت نجاحها في هذين الدولتين الأمر الذي شجع جامعة أريزونا أن تخوض التجربة في دول أخرى.

وتم الاتفاق بين الطرفين على تخصيص موقع في الجامعة للحرم الجامعي المصغر، إضافة إلى الاتفاق على الخطط الدراسية وطرق التدريس وغيرها من عناصر العملية التعليمية.

وفي تصريح له قال رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري إن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الجامعة نحو الانتشار العالمي وتنويع مصادر التعلم، كما تأتي في إطار إطلاق المزيد من البرامج الأكاديمية استجابة لمتطلبات التنمية الشاملة التي تشهدها بلادنا في عصرها الزاهر.

وأوضح الأنصاري أن جامعة أريزونا تعتبر صاحبة فكرة الحرم الجامعي المصغر وانتشاره في بعض دول العالم، مضيفاً أن جامعة الأمير محمد بن فهد تطمح في طرح المزيد من البرامج والمسارات العلمية في إطار هذه الشراكة.

وبين الدكتور الأنصاري أن الجامعة بصدد الانتهاء من كافة المتطلبات للبدء بالمشروع رسمياً. مضيفًا أن مثل هذه الشراكات تفتح المجال أمام الطلاب لاختيار مسارات تعليمية متنوعة ومعتمدة انطلاقاً من إيمان الجامعة بأهمية تنويع مصادر التعلم وبالأخص التعليم العالي والذي يمنح الطلاب الفرصة للاطلاع على أحدث أساليب التعلم والتعليم بالإضافة إلى تطوير البحث العلمي.