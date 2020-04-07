الفلبين: 104 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة

إجمالي حالات الوفاة 177.. و84 حالة شفاء

سجلت الفلبين اليوم 104 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الإصابة 3764 حالة.
وأفادت وزارة الصحة الفلبينية أنه تم تسجيل 14 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 177 حالة, فيما سجلت الوزارة 84 حالة شفاء.

فيروس كورونا الجديد

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07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441 04:56 PM

إجمالي حالات الوفاة 177.. و84 حالة شفاء

الفلبين: 104 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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سجلت الفلبين اليوم 104 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الإصابة 3764 حالة.
وأفادت وزارة الصحة الفلبينية أنه تم تسجيل 14 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 177 حالة, فيما سجلت الوزارة 84 حالة شفاء.

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فيروس كورونا الجديد

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