"الصحة": 41 حالة كورونا وضعها حرج والبقية مستقرة

"العبدالعالي": إجمالي الحالات في المملكة 3287 شخصًا

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس كورونا؛ أن 41 حالة من الحالات المسجلة وضعها حرج، موضحًا أن بقية الحالات مستقرة.



وقال المتحدث: تم تسجيل 355 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، وبلغ إجمالي الحالات في المملكة 3287 حالة حتى الآن.



وأضاف: 666 حالة تعافت، وتم تسجيل 44 حالة وفاة، وتتلقّى الحالات النشطة العلاج وعددها 2577 حالة.