"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من محافظات مكة المكرّمة

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية والحالة تستمر حتى الساعة 6 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على عددٍ من محافظات مكة المكرّمة تشمل محافظات: الخرمة، وتربة، والمويه، ورنية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 6 مساءً.

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16 أكتوبر 2021 - 10 ربيع الأول 1443 12:28 PM

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية والحالة تستمر حتى الساعة 6 مساءً

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من محافظات مكة المكرّمة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الطائف

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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على عددٍ من محافظات مكة المكرّمة تشمل محافظات: الخرمة، وتربة، والمويه، ورنية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 6 مساءً.

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