800 ساعة تطوعية قدمتها فِرَق الهلال الأحمر بالمسجد الحرام خلال 5 أيام

شملت الخدمة الإسعافية للمعتمرين والمصلين بالساحات والأروقة والمسعى

يشارك متطوعو ومتطوعات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، الفِرَق الإسعافية في الحرم المكي الشريف، في تقديم الخدمة الإسعافية لزوار بيت الله والمعتمرين والمصلين بساحات الحرم، وفي أروقته، وفي المسعى ومصليات النساء خلال شهر رمضان الكريم.

وتفصيلًا، تأتي هذه المشاركة ضمن خطط الهيئة داخل المسجد الحرام وساحاته، وتمارس الفِرَق التطوعية لهيئة الهلال الأحمر السعودي دورًا إنسانيًّا كبيرًا في العناية بضيوف بيت الله الحرام.

وسخرت الهيئة كل الإمكانيات والتجهيزات التقنية والطبية لمنسوبيها والمتطوعين في سبيل الارتقاء بالخدمة الإسعافية إلى أفضل المستويات.

وبلغ عدد المسجلين في الخدمات التطوعية للهلال الأحمر في الحرم المكي الشريف 500 متطوع ومتطوعة، كما وفرت الهيئة باصات لنقل المتطوعين والمتطوعات من جدة ومن داخل العاصمة المقدسة إلى ساحات الحرم؛ لضمان الالتزام وتنظيم عمل تلك الفِرَق التطوعية، وتحرص الهيئة على زيادة عدد الساعات وأعداد الفِرَق التطوعية خلال الأيام العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك.

وتحرص هيئة الهلال الأحمر على الاستفادة من جميع الكوادر البشرية التي ترغب في الالتحاق بالأعمال التطوعية، وتعمل الهيئة على تطوير المتطوعين والمتطوعات من خلال تنظيم العديد من الدورات التخصصية وتأهيلهم بما يتوافق مع رسالة وعمل الهيئة الإنساني.