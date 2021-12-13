"Stc": أكثر من 630 كم من الألياف البصرية و40 برجًا جوالًا لتغطية المنفذ البري بين المملكة وعُمان

تنفيذ المشروع جاء بالاعتماد على مقاولين محليين دعماً للمحتوى المحلي.. وخلال 180يوماً

سخّرت stc إمكاناتها التقنية لتغطية المنفذ البري بين المملكة وسلطنة عُمان، الذي تم تدشينه مؤخرًا بين منطقة البطحاء "الأحساء" ومنفذ أم الزمول "حد عُمان" في منطقة صحراوية، ذات تضاريس خاصة، يصعب العمل بها، وذلك من خلال ربط شبكة الألياف البصرية على طول الطريق، بتغطية تصل إلى 100%.

وكدعم للمحتوى المحلي؛ تم التنفيذ من خلال عشرة مقاولين محليين، وبأطوال تتجاوز 590 كم، وكيابل ألياف بصرية تتجاوز 630 كم، وبمعدات بلغ عددها 80 معدة ذات تقنيات عالية، وبمشاركة أكثر من 1,500عامل وفني، عملوا على مدار الساعة.

ويعتبر هذا المشروع أحد المشروعات الكبيرة التي نفذتها stc، خلال فترة قياسية وجيزة لم تتجاوز الـ 180 يوماً، حيث تم ربط 40 برجًا جوالًا بالألياف البصرية، وخدمة المنفذ البري والجهات العاملة به بأحدث التقنيات وبسرعات عالية تدعم 100 جيجا.