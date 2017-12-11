حادث سير مزدوج على طريق سعود بن عبدالمحسن في "رصف حائل"

السائقون يشتكون من عدم وجود مطبات تحذيرية

في حادثة مرورية تكررت عدة مرات من قبل، ارتطمت سيارتان واحدة تلو الأخرى في طريق الأمير سعود بن عبدالمحسن في حي الرصف بحائل؛ مما أدى إلى تحطم العجلات وخروجها بالكامل، وحدوث إصابات جسيمة.

وتفاجأ السائقون بعدم وضع مطبات تحذيرية تشير إلى وجود نهاية طريق، ومما زاد المشكلة تفاقمًا إنارة الطريق في المساء؛ إذ توحي إلى السائق القادم من طريق المدينة المنورة باتجاه شارع الأمير سعود بن عبدالمحسن مقابل جامع الرجاء، أن الطريق مستقيم غير منقطع، بالإضافة إلى عدم رؤية نهاية الطريق لانخفاض الرصيف.

ويعاني مرتادو طريق الأمير سعود بن عبدالمحسن وأصحاب المحلات التجارية القريبة منه، بشكل شبه مستمر من الحوادث المرورية التي تلحق غالبًا الضرر بالسائقين والمارة وأصحاب المحلات التجارية، كما حصل قبل شهرين في أحد محلات تنسيق الحدائق في منتصف الليل؛ حيث ارتطمت سيارة بالرصيف مرورًا بالشارع الآخر، ثم اصطدمت في جدار المحل؛ مما أدى إلى سقوطه وهلع العمال الساكنين بغرفة مجاورة للمحل.

وطالب مرتادو الطريق الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم لمعالجة المشكلة المتكررة.

