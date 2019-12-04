مساعد وزير الدفاع يحضر ورشة عمل برنامج المدن الصحية

تهدف إلى تحسين الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية

بحضور مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري نظمت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، بمشاركة ومساهمة أفرع القوات المسلحة والمدن والقواعد العسكرية ورشة العمل التأسيسية الأولى لبرنامج المدن الصحية بالتجمعات العسكرية، والذي يهدف إلى تحسين الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية المؤثرة في الصحة وذلك يوم الأحد (4/ 4/ 1441هـ) الموافق (1/ 12/ 2019م) بفندق ومركز مؤتمرات كراون بلازا الرياض آر دي سي.

وأكد مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية على الدعم اللامحدود الذي تتلقاه وزارة الدفاع ومنسوبوها من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع -حفظهم الله- من خلال إيجاد أفضل بيئة للعاملين بوزارة الدفاع سواءً من خلال توفير المسكن والرعاية الصحية اللازمة والتي تعد من أهم الأهداف الاستراتيجية لتطوير وزارة الدفاع.

من جانبه، أوضح مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة الدكتور أحمد بن محمد العامري بأن ورشة العمل عقدت لتطبيقها في المدن والقواعد العسكرية بالمملكة والتي تمثل إحدى المبادرات التي تطلقها الخدمات الطبية مع قطاعات القوات المسلحة لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وتطوير وزارة الدفاع، حيث يعتبر أحد البرامج الوقائية التي تطبق لتعزيز الصحة وتحسين الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية، ويعتمد برنامج المدن الصحية على مبدأ العمل الجماعي والابتكار لجميع سكان المدينة، كما أن مفهوم المدن الصحية لا يحل محل الجهات التي تقدم هذه الخدمات، إنما يسهم في تقديم آليات للتنسيق بينها، بالإضافة إلى تشجيع أفراد المجتمع على التعاون معها، وصولاً لأفضل المدن ذات البيئة الصحية المتكاملة.

الجدير بالذكر أن ورشة العمل ناقشت عدداً من المحاور في بناء مدن صحية ومجتمع صحي، إضافة إلى تجربة مدينة الملك خالد العسكرية بحفر الباطن والعديد من التجارب الوطنية وقصص النجاح في هذا المجال.