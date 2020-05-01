اليابان تسجل 260 إصابة جديدة بـ"كورونا"

ارتفاع إجمالي حالات الوفاة إلى 455 شخصاً

سجّلت اليابان 260 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و17 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت وزارة الصحة اليابانية، في بيان لها: يرتفع بذلك عدد الإصابات بالفيروس إلى 14476 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 455 حالة وفاة.

اليابان فيروس كورونا الجديد

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01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441 02:21 PM

ارتفاع إجمالي حالات الوفاة إلى 455 شخصاً

اليابان تسجل 260 إصابة جديدة بـ"كورونا"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجّلت اليابان 260 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و17 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت وزارة الصحة اليابانية، في بيان لها: يرتفع بذلك عدد الإصابات بالفيروس إلى 14476 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 455 حالة وفاة.

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