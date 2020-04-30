قطر: 845 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا".. إجمالي الإصابات 13409

أعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل 845 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" (كوفيد-19)، ليصل إجمالي الإصابات إلى 13409 حالات.

وقالت في بيان لها على موقعها على "تويتر" إنه تم تعافي 129 حالة من المرض وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في دولة قطر إلى 1372 حالة.