استشاري أوبئة: لن أتردد بأخذ لقاح كورونا إذا كان معلنًا من الجهات الرسمية

"الطوخي" تَوَقّع أن يضعف الفيروس بنهاية ديسمبر وأن يكون اللقاح جاهزًا بداية 2021

نصح استشاري الصحة العامة وعالم الأوبئة الدكتور مجدي الطوخي، بعدم التردد في أخذ لقاح كورونا إذا كان معلنًا من الجهات الرسمية ووزارة الصحة أو هيئة الغذاء والدواء.

وأكد "الطوخي" أنه لن تُصدر أي جهة رسمية في أي دولة بأن اللقاح آمن وجاهز للاستخدام إلا بعد التأكد 100% من سلامته وأمانه.

وتَوَقّع عالم الأوبئة في حديثه لبرنامج "صباح الخير يا عرب"، أن يكون اللقاح جاهزًا في بداية الربع الأول من العام القادم 2021، كما توقع أن يضعف الفيروس بنهاية شهر ديسمبر المقبل.

وأضاف الطوخي: "في النصف الأول من العام الميلادي المقبل يبدأ الفيروس في الضَّعف، وتتكون مناعة شاملة عند الناس مع الاستمرار بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

ووصف خطوة وزارة الصحة بتنفيذ تجربة سريرية للقاح ضد فيروس كورونا بالمملكة بالجريئة والمهمة لمواجهة تحدي الجائحة؛ موضحًا أننا في تحدٍّ كبير للحصول على مصل آمن وصحي جيد والذي يُعد الحل الوحيد والأخير في ظل عدم وجود عقار صريح لمعالجة هذا المرض.

ولفت "الطوخي" إلى أن تَحَور الفيروس بسيط، وكثير من المصابين تكونت لديهم مناعة نتيجة وجود الأجسام المضادة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن تنفيذ تجربة سريرية للقاح ضد فيروس كورونا بالمملكة، في إطار اتفاقية التعاون بين المملكة والصين تشمل تنفيذ تجارب سريرية في هذا المجال. وأوضحت أنه يجري حاليًا وضعُ خطة عمل لتنفيذ تجربة سريرية في المرحلة الثالثة للقاح ضد فيروس كورونا بالتعاون مع شركة "كان سينوا" الصينية، التي تمكنت من تطوير لقاح ضد الفيروس؛ حيث نفذت تجارب للمرحلة الأولى والثانية في الصين.

ولفتت "الصحة" إلى أن المرحلة الثالثة ستشمل دراسات سريرية متعددة المراكز في دول مختلفة وعلى أعداد كبيرة، بعد أن تم التأكد من فاعلية وأمان اللقاح في المرحلتين الأولى والثانية، وتستهدف الدراسة التي ستنفذ في المملكة 5000 متطوع كحد أدنى من الأصحاء، ممن هم فوق سن 18 عامًا، من خلال تقسيم المشاركين إلى مجموعتين؛ الأولى سيعطوْن جرعات منخفضة من اللقاح، أما المجموعة الثانية فهي مجموعة التحكم الذين سيعطوْن اللقاح منزوع المواد الفعالة Placebo؛ لافتةً إلى أن الفِرَق البحثية ستعمل على متابعة المشاركين بعد إعطائهم الجرعة؛ لضمان عدم ظهور أي أعراض جانبية؛ حيث ستكون المتابعة عبر الزيارات المباشرة مع الأطباء المشاركين في الدراسة وإجراء التحاليل المناعية اللازمة، إضافة إلى استخدام وسائل المتابعة الإلكترونية.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن العمل يجري حاليًا لتهيئة وإجراء الاستعدادات للبدء في ثلاث مدن رئيسة هي الرياض والدمام ومكة المكرمة، في أربع تجمعات صحية وهي التجمع الصحي الأول بالرياض، والتجمع الصحي الثاني بالرياض، والتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، والتجمع الصحي الأول بمكة المكرمة؛ مؤكدةً أنه سيعلن عن إطلاق الدراسة في القريب العاجل.