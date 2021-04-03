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من أجل حفظ الأمن والاستقرار في البلد الشقيق

"العثيمين": نقف ونساند جميع الإجراءات التي يتخذها ملك الأردن

أكد الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وقوف المنظمة ومساندتها لجميع الإجراءات التي يتخذها جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وسمو ولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.



وقال "العثيمين" إن المنظمة تؤيد جميع القرارات والإجراءات التي يتخذها جلالة الملك عبد الله وسمو ولي عهده لحفظ الأمن والاستقرار في الأردن.