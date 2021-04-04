العراق.. استهداف صاروخي لقاعدة جوية شمال بغداد تضم أمريكيين

القصف لم يسفر عن وقوع ضحايا أو أضرار

استهدف عدد من الصواريخ اليوم (الأحد) قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين، الواقعة شمال العاصمة العراقية بغداد.

ومن ناحيته، أكد مصدر أمني سقوط صاروخين قرب قاعدة بلد الجوية العسكرية، التي تضمّ أميركيين، وفقاً لـ"فرانس 24".

وبين المصدر أن القصف لم يسفر عن وقوع ضحايا أو أضرار.

قاعدة بلد الجوية محافظة صلاح الدين

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04 إبريل 2021 - 22 شعبان 1442 02:37 PM

القصف لم يسفر عن وقوع ضحايا أو أضرار

العراق.. استهداف صاروخي لقاعدة جوية شمال بغداد تضم أمريكيين

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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استهدف عدد من الصواريخ اليوم (الأحد) قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين، الواقعة شمال العاصمة العراقية بغداد.

ومن ناحيته، أكد مصدر أمني سقوط صاروخين قرب قاعدة بلد الجوية العسكرية، التي تضمّ أميركيين، وفقاً لـ"فرانس 24".

وبين المصدر أن القصف لم يسفر عن وقوع ضحايا أو أضرار.

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