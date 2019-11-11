"ملتقى خبرات" التربوي يستعرض مهام وأهداف المعهد الوطني للتطوير المهني

امتدادًا لجلسات ملتقى خبرات التربوي، يقدم عضو البرنامج الوطني للتطوير المهني "خبرات" علي القحطاني، ورقة بعنوان "المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي: التطلعات والآمال"، يستعرض فيها مهام المعهد وأغراضه والآليات والبرامج المساعدة لتحقيق أهدافه.

ويأتي هذا الملتقى استجابة للحراك التربوي الواسع الذي يتيحه البرنامج النوعي للتطوير المهني "خبرات" في مرحلته الثالثة؛ حيث أتيحت من خلاله الفرصة لعدد من المعلمين والمعلمات للاطلاع على أبرز التجارب التعليمية في عدد من دول العالم.

يُذكر أن القحطاني يعمل مُعلمًا بالإدارة العامة للتعليم بالعاصمة الرياض، ومبتعثًا من وزارة التعليم لجامعة موناش بمدينة ملبورن الأسترالية، ضِمن متدربي البرنامج الوطني للتطوير المهني "خبرات" في مسار "STEM".