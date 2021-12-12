الانضباط تغرم الهلال والفيحاء ولاعبي النصر .. تعرف على التفاصيل

في قرارات غير قابلة للاستئناف

‬فرضت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم غرامة مالية على ناديي الهلال والفيحاء إضافة لمحترفي نادي النصر وذلك على خلفية الأحداث المصاحبة للمواجهتين المؤجلتين من الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

وفي التفاصيل، ألزمت اللجنة نادي الهلال بدفع غرامة مالية قدرها (10,000) عشرة آلاف ريال تدفع لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، نتيجة تأخر لاعبي فريقه في التواجد في ممر اللاعبين مما أدى إلى تأخر بداية مباراته مع الفيحاء، وذلك وفقاً لما ورد في تقرير مراقب المباراة.

وألزمت أيضاً نادي الفيحاء بدفع غرامة مالية قدرها (10,000) عشرة آلاف ريال لذات السبب .

كما ألزمت لاعب نادي النصر أبو بكر فينست بدفع غرامة مالية قدرها (20,000) عشرون ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، لغيابه عن المقابلة الإعلامية في منطقة (فلاش انترفيو) بعد نهاية مباراة فريقه مع الطائي، وذلك وفقاً لما ورد في تقرير المسؤول الإعلامي للمباراة.

وأيضاً ألزمت لاعب نادي النصر بيتي مارتينيز بدفع غرامة مالية قدرها (20,000) عشرون ألف ريال لذات السبب.

وأشارت اللجنة أن قراراتها غير قابلة للاستئناف وفقاً للمادة (139) من لائحة الانضباط والأخلاق.