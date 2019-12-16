الجيش اليمني يقضي على قيادي حوثي في لحج

استهدف مجموعة من المتمردين في منطقة حمالة

قتل قيادي في ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم (الاثنين)، بنيران الجيش الوطني اليمني جنوبي محافظة لحج.





وأوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني اليمني استهدفت مجموعة من عناصر الميليشيا الحوثية، في منطقة حُمالة بجهة كرش.

وأضاف أن الاستهداف أسفر عن قتل عددٍ من عناصر الميليشيا المتمردة بينهم القيادي المدعو أبو عبدالله العمراني، وجرح آخرين.