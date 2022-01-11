أحدهم تباهى بها في مقطع متداول.. ضبط 4 مواطنين بالشمالية لحيازتهم مواد مخدرة

اُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية.. وأُحيلوا إلى النيابة العامة

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، بأن المتابعة الأمنية لجرائم تعاطي المخدرات وترويجها، أسفرت عن القبض على (4) مواطنين، ظهر أحدهم في مقطع فيديو يتباهى بحيازة وعرض مواد مخدرة وسلاح ناري، وتوثيق ذلك ونشره، بمنطقة الحدود الشمالية.

وتم توقيفهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.