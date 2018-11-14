تعليم القصيم يعلق الدراسة ليوم غد

علّق تعليم القصيم الدراسة ليوم غد بسبب الظروف المناخية والأمطار.

وقال التعليم: "وفقًا للحالة الجوية الحالية، واستنادًا لقرار اللجنة الوزارية المختصة، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، وجه المدير العام بتعليق الدراسة يوم الخميس 7_3_1440هـ لجميع طلاب وطالبات مدارس الإدارة العامة لتعليم القصيم".