مستوطنون يهود يقتحمون "الأقصى"

تحت حماية من شرطة الاحتلال

اقتحم مستوطنون يهود، اليوم، باحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، تحت حماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 228 مستوطنًا يهوديًا وفي مجموعات متفرقة اقتحموا باحات المسجد الأقصى وتجولوا بشكل استفزازي في باحاته قبل أن يغادروا.