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قال: عليكم العمل وفق هذه الظروف والتكيف مع المعطيات والتقيد بتنفيذ الخطط بكل جد

"السديس" مدشنًا حملة "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا": نمر بظروف استثنائية

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس حملة "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا" في عامها الخامس والتي تهدف إلى تفعيل العديد من البرامج والأنشطة.



وحرصت الحملة هذا العام، على مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، ومنع وصوله إلى المسجد الحرام.



وشدد الرئيس العام على الجميع، مراعاة الظروف التي يمر فيها العالم في ظل جائحة كورونا، وعلى الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي اعتمدتها الجهات الصحية بالمملكة، وبذل أقصى الجهود للارتقاء بالخدمة التي تقدمها الحملة.



وأكد "السديس" أن خدمة المعتمرين أمانة نحن مسؤولون عنها بإرشادهم وتوجيههم ومعاملتهم بلطف والاهتمام بكبيرهم قبل صغيرهم, وأنه يجب على منسوبي الرئاسة التحلي بالأمانة والإخلاص والاستشعار بالمسؤولية والشرف العظيم الذي خصهم الله عز وجل به وتشريفهم بخدمة ضيوفه جل شأنه.



وقال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي: نحن هذا العام نمر بظروف استثنائية في ظل هذه الجائحة فعليكم العمل وفق هذه الظروف، والتكيف مع المعطيات، والتقيد بتنفيذ الخطط الموضوعة بكل جد واجتهاد، فصحة الناس وراحتهم وخدمتهم لا تقبل أي خلل، خاصة وأننا نحظى في الرئاسة العامة بالدعم اللامحدود من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.



وختم حديثه بأن يعين الله الجميع، ويحفظ زوار وقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي، ويسلمهم من كل شر، وأن يديم على هذه البلاد نعمة الرخاء والاستقرار.



من جانبه، أوضح رئيس اللجنة المهندس ماهر بن منسي الزهراني، أن الحملة تسعى لتعزيز الخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار، وذلك تحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر ومواكبة لرؤية المملكة (2030).



وقال "الزهراني" إن الحملة تسير وفق خطة الرئاسة العامة (2024)، ويطبق فيها أشد معايير الإجراءات الاحترازية، موضحًا أن الحملة تحظى باهتمام وتفاعل من جميع وكالات الرئاسة العامة، لاستشعارهم بمسؤوليتهم العظيمة لخدمة ضيوف الرحمن، وواجبهم تجاه وطنهم وقيادتهم.