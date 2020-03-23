مصر.. "الداخلية" تنفي اتخاذ إجراءات لتنفيذ قرار بحظر للتجوال ابتداءً من الليلة

نفت وزارة الداخلية المصرية معلومات متداولة بشأن اتخاذ إجراءات لتنفيذ حظر للتجوال ابتداءً من مساء اليوم بالبلاد، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا".

وأكد مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، في بيان، أن ما تم تداوله بإحدى الصفحات المزورة المنسوبة لوزارة الداخلية بشأن اتخاذ إجراءات لحظر التجوال؛ عارٍ عن الصحة.

وتابع أن مثل تلك المعلومات "تهدف إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.. وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الصفحة المشار إليها والقائمين عليها".