شاهد.. "تعليم شقراء" يكثّف استعداداته للعودة الحضورية لطلاب الابتدائي ورياض الأطفال

شملت صيانة المباني وتجهيز الحافلات وتوفير المعقمات وبث رسائل إعلامية إرشادية

كثّفت إدارة التعليم بمحافظة شقراء، جهودها ضمن استعداداتها للعودة الحضورية لطلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال؛ في إطار توجيهات وحرص وزارة التعليم -بالشراكة مع وزارة الصحة- لضمان العودة الحضورية الآمنة للطلاب والطالبات.

وشملت الاستعداداتُ عددًا من الإجراءات؛ أهمها متابعة إنهاء أعمال الصيانة ونظافة المباني، وتوفير المواد الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية، ومراقبة أنظمة السلامة المدرسية، ومدى فاعلية أجهزة الإنذار، وتجهيز وتعقيم حافلات النقل المدرسي، وإعداد متطلبات النماذج التشغيلية المرنة.

وتضمنت الاستعدادات كذلك بث الرسائل الإعلامية الإرشادية الإيجابية المصاحبة لهذه المرحلة، وسط تعاون كبير من الأقسام الإدارية والشؤون التعليمية والمدرسية، ووسط تفاعل من مديري ومديرات المدارس بكافة كوادرها تعليميًّا وإداريًّا.