"الخدمة المدنية" تُكمل الربط بقواعد البيانات المركزية لوزارة التعليم

‏‫كأول جهة يتم الربط معها عبر خدمة "التزام"

قامت وزارة الخدمة المدنية، من خلال الشراكة الإستراتيجية مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر)، وبالتعاون مع وزارة التعليم، بربط قواعد البيانات المركزية في وزارة الخدمة المدنية مع نظام فارس في وزارة التعليم عبر الشبكة الحكومية الآمنة؛ حيث تعد وزارة التعليم أول جهة حكومية ترتبط مع وزارة الخدمة المدنية عبر خدمة "التزام"، التي جاءت بعد عديد من التفاهمات المبدئية بين الطرفين، انتهت بتوقيع الاتفاقية الإطارية لعملية التكامل الإلكتروني، وتبادل البيانات بين الوزارتين.

وتم استهداف وزارة التعليم كأول جهة حكومية يتم الربط معها عبر خدمة "التزام" بسبب تمركز نسبة كبيرة من موظفي الدولة المدنيين بوزارة التعليم، وكذلك لقطع شوط كبير في تحقيق الأهداف المرجوة من الخدمة.

الجدير بالذكر أن خدمة "التزام" أُطلقت لتعالج أخطاء البيانات المدخلة، سواء على مستوى الموظف العام، أو مختصّي الموارد البشرية لدى الجهات الحكومية، حيث مكّنت الخدمة من نقل البيانات بين الجهتين بشكل مباشر، إضافة إلى حداثة المعلومات وسهولة توثيقها.