"كورونا في مكة".. تسجيل 12914 حالة تعافٍ بفارق 1783 عن الحالات النشطة

العاصمة المقدسة تتصدر مدن السعودية في حالات التعافي

لا تزال 11131 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية في منطقة مكة المكرمة موزعة على 26 محافظة ومركزًا وقرية بالمنطقة، بما فيها العاصمة المقدسة.

وتفصيلاً، تجاوز عدد المتعافين في مكة المكرمة ومحافظاتها عدد الحالات النشطة التي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية في المنطقة، بواقع 1783 حالة.

وبلغ إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في مكة المكرمة ومحافظاتها 12914 حالة، مقابل 11131 حالة نشطة؛ لا تزال تتلقى الرعاية الطبية.

وسجّلت العاصمة المقدسة 7078 حالة تعافٍ متقدمة مدن السعودية في عدد حالات التعافي من كورونا، مقابل 4942 حالة نشطة.

وفي جدة بلغ إجمالي حالات التعافي 5376 مقابل 4645 حالة نشطة، وفي الطائف بلغ إجمالي حالات التعافي فيها 335 مقابل 1073 حالة نشطة.

وتوزعت حالات التعافي من كورونا في منطقة مكة المكرمة على 19 محافظة ومركزًا وقرية، بما فيها العاصمة المقدسة، فيما توزعت الحالات النشطة على 26 محافظة ومركزًا وقرية بالمنطقة.