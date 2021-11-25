مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 11299 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 5.5 مليار ريال لـ140 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 69.93 نقطة ليقفل عند مستوى 11299.45 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 140 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 270 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 90 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 105 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: عناية، وأمانة للتأمين، والبحر الأحمر، وتهامة، وصادرات الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: التطويرية الغذائية، وسابك للمغذيات الزراعية، ومعادن، ومتطورة، والعربية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و 7.73%.

وكانت أسهم شركات: الإنماء، وكهرباء السعودية، وكيان السعودية، والنايفات، ودار الأركان هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، والتطويرية الغذائية، وسابك، والإنماء، وكهرباء السعودية، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 163.71 نقطة ليقفل عند مستوى 23164.54 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 21 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 340 ألف سهم تقاسمتها 1598 صفقة.