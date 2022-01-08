"العبدالعالي" : لا قرارات بإلغاء الرحلات او الإغلاق.. الوضع الوبائي سيكون أفضل

قال: البطولة تتمثل في اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتحصين ..نعلم كيف نتعامل مع الجائحة

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د. محمد العبدالعالي، أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بخصوص تعليق نشاط الرحلات، موضحًا أن توقف أي نشاط من الأنشطة الحياتية أو استمراره مرهون بتقييم الجهات المختصة.



وقال في تصريحات نقلها برنامج ام بي سي في اسبوع اليوم : تقييد بعض الأمور وتقليص بعض الجوانب يتم بدون تردد في إطار الحفاظ على سلامة صحة الناس، لكننا الآن لسنا في نقطة الصفر، بل إننا تخطينا العديد من المراحل.



وأضاف: الآن نحن نعرف الكثير ونعلم كيف نتعامل مع الجائحة، والبطولة اليوم هي في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتحصين.



وقال العبد العالي : شهدنا انخفاض التسارع في ارتفاع أعداد الحالات والوضع الوبائي سيكون أفضل، وهذا يأتي بعد أمرين "قدرة المجتمع على التقيّد بالاحترازات المطلوبة، ومستوى المناعة بتلقي #الجرعة_المعززة .

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