استرداد 12 مركبة مسروقة من مواقع مختلفة بجدة والقبض على سارقها

ضمن جهود المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها

أسفرت المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، عن استرداد (12) مركبة مسروقة من مواقع مختلفة في محافظة جدة، والقبض على سارقها "مواطن".

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرّمة، بأنه جرى توقيف المتورّط واُتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة بالمنطقة.