64 فرقة لصيانة تكييف مدارس المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال بمكة

تعمل بكامل طاقاتها ضمن استعدادات إدارة التعليم للعودة الحضورية

جنّدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرّمة، ممثلة في مركز العمليات والطوارئ، 64 فرقة صيانة وتكييف بكامل طاقتها وإمكاناتها لتنفيذ خطة الصيانة والاستجابة للبلاغات الطارئة استعداداً للعودة الحضورية لطلبة المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال.

يأتي ذلك ضمن استعدادات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرّمة لاستقبال طلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال بعد العودة للدراسة حضورياً .