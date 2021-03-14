‏الجيش اليمني يأسر فصيلاً كاملاً من الحوثيين في المنطقة الخامسة بحجة

تدمير مدرعة ومقتل عناصر من المليشيا

‬أسَرَ الجيش اليمني، اليوم الأحد، فصيلاً كاملاً من الحوثيين في المنطقة الخامسة بمحافظة حجة، وفق لقناة "العربية".

وقال العميد عبده مجلي المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: "أسرنا العشرات من عناصر المليشيات الحوثية في مأرب".

وكشف المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عن تدمير مدرعة تابعة للمليشيا، ومقتل خمسة عناصر كانوا على متنها في مديرية عبس بمحافظة حجة.

كما أكد أن قوات الجيش حررت عدداً من المواقع التي كانت تحت سيطرة المليشيا الحوثية في مديرية عبس.

وأشار إلى أنه لا تزال المعارك مستمرة، وسط تقدّم لقوات الجيش وفرار المليشيا الحوثية.