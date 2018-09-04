الأمير أحمد بن عبدالعزيز: الملك وولي العهد مسؤولان عن الدولة وقراراتها.. وهذا صحيح لأمن البلاد

أكد أن ما نُشر في وسائل التواصل غير دقيق

صرح صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود أن ما نشر في وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلام غير دقيق، ولقد أوضحت أن الملك وولي العهد مسؤولان عن الدولة وقراراتها وهذا صحيح لما فيه أمن واستقرار البلاد والعباد، ولهذا لا يمكن تفسير ما ذكرت بغير ذلك.

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04 سبتمبر 2018 - 24 ذو الحجة 1439 11:44 PM

أكد أن ما نُشر في وسائل التواصل غير دقيق

الأمير أحمد بن عبدالعزيز: الملك وولي العهد مسؤولان عن الدولة وقراراتها.. وهذا صحيح لأمن البلاد

عبدالله البرقاوي

الرياض

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صرح صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود أن ما نشر في وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلام غير دقيق، ولقد أوضحت أن الملك وولي العهد مسؤولان عن الدولة وقراراتها وهذا صحيح لما فيه أمن واستقرار البلاد والعباد، ولهذا لا يمكن تفسير ما ذكرت بغير ذلك.

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