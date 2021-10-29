الرئيس النيجيري يغادر جدة بعد أداء مناسك العمرة

غادر فخامة الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، اليوم، جدة، بعد أداء مناسك العمرة.
وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي: الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المُكلف، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، وسفير جمهورية نيجيريا الاتحادية لدى المملكة يحيى لاوال.
غادر فخامة الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، اليوم، جدة، بعد أداء مناسك العمرة.
وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي: الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المُكلف، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، وسفير جمهورية نيجيريا الاتحادية لدى المملكة يحيى لاوال.