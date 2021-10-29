الرئيس النيجيري يغادر جدة بعد أداء مناسك العمرة

غادر فخامة الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، اليوم، جدة، بعد أداء مناسك العمرة.

وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي: الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المُكلف، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، وسفير جمهورية نيجيريا الاتحادية لدى المملكة يحيى لاوال.