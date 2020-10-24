للمرة الأولى.. درجة الاختبار النهائي للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة 10 درجات

أكدت وزارة التعليم أن درجات الاختبار النهائي للمرحلتَيْن الابتدائية والمتوسطة ستكون 10 درجات، وذلك للمرة الأولى بعد أن تقرر إجراء الاختبارات عن بُعد للفصل الدراسي الأول بسبب استمرار جائحة كورونا.

وتفصيلاً، قالت الوزارة إنه تم إعادة توزيع درجات أعمال السنة والاختبارات النهائية لكل مادة دراسية استثناء للفصل الدراسي الأول 1442هـ؛ لتكون في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة (٤٠ درجة) لأعمال السنة (اختبارات قصيرة، مهمات أدائية، مشاركات صفية، واجبات منزلية)، و(١٠) درجات للاختبار النهائي.

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت اليوم اعتمادها آلية أداء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لطلاب وطالبات التعليم العام، وتوزيع درجات أعمال السنة استنادًا إلى موافقة المقام السامي الكريم على استمرار الدراسة عن بُعد لما تبقى من أسابيع الفصل الدراسي الأول للعام 1442 هـ، وتأكيدًا لأهمية قياس وتقويم نواتج التعلم، والعمل على تحسينها بشكل مستمر، بما يتوافق مع تطبيق التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد.