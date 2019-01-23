عبر "نرتقي".. المراكز الصحية تطور مستوى أداء موظفيها

تساعد الأفراد والعاملين على اعتماد نمط وظيفي جديد

بدأت وزارة الصحة، فعلياً، تنفيذ مشروع برنامج ''نرتقي'' الذي يستهدف فريق العمل بالمراكز الصحية، وأولوية المستهدفين (مديري المراكز، موظفي الاستقبال، خدمة العملاء، التمريض).

ويهدف البرنامج إلى تطوير جميع موظفي المراكز الصحية على مستوى مناطق ومحافظات المملكة في مجال تقديم الخدمة، ورفع مستوى رضا العاملين والمراجعين (العملاء الداخليين والخارجيين).

وجاء التخطيط لمبادرة "نرتقي" حتى تساعد الأفراد والعاملين على اعتماد نمط وظيفي جديد، وكذلك إلهام مَن حولهم لاتباع نفس الأسلوب بما ينسجم مع النظرة المستقبلية لرؤية 2030.