باكستان تتّخذ إجراءات استثنائية للحدّ من "كورونا"

سلطات الصحّة تعلن ارتفاع المصابين إلى 22 حالة

أكدت سلطات الصحة الباكستانية ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 22 حالة مؤكدة، بعد ظهور إصابة جديدة اليوم في مدينة كراتشي.

وأوضحت وزارة الصحة في كراتشي، في بيان اليوم، أن الإصابة الجديدة ظهرت في شخص بالغ من العمر 52 عامًا.

وأضاف البيان أن السلطات الباكستانية قررت اتخاذ إجراءات استثنائية للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد؛ حيث أغلقت المدارس الابتدائية في أقاليم بلوشستان والسند وجيلجيت بلتستان لغاية 31 مارس الحالي.

باكستان إغلاق المدارس فيروس كورونا الجديد

0

13 مارس 2020 - 18 رجب 1441 05:50 PM

سلطات الصحّة تعلن ارتفاع المصابين إلى 22 حالة

باكستان تتّخذ إجراءات استثنائية للحدّ من "كورونا"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

إسلام آباد

0 757

أكدت سلطات الصحة الباكستانية ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 22 حالة مؤكدة، بعد ظهور إصابة جديدة اليوم في مدينة كراتشي.

وأوضحت وزارة الصحة في كراتشي، في بيان اليوم، أن الإصابة الجديدة ظهرت في شخص بالغ من العمر 52 عامًا.

وأضاف البيان أن السلطات الباكستانية قررت اتخاذ إجراءات استثنائية للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد؛ حيث أغلقت المدارس الابتدائية في أقاليم بلوشستان والسند وجيلجيت بلتستان لغاية 31 مارس الحالي.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

باكستان إغلاق المدارس فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020